У Львові помер відомий художник та викладач Академії мистецтв Петро Братівник

У Львові 31 січня помер художник та педагог Петро Братівник. Митця не стало на 65 році життя.

Петро Братівник народився 10 листопада 1957 року в селі Пістинь Івано-Франківської області. Він приблизно 25 років працював у Львівській академії мистецтв.

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Помер художник Петро Братівник

На 65 році життя 31 січня помер педагог та художник Петро Братівник. Він здобув освіту у Косівському технікумі народних художніх промислів і Львівському інституті прикладного та декоративного мистецтва.

Близько 25 років пропрацював у Львівській національній академії мистецтв. У 1997 – 2002 роках – на кафедрі художнього дерева, а з 2002 викладав на кафедрі дизайну середовища. Провадив активну громадську роботу, користувався великим авторитетом серед колег та студентів,

– розповіли в академії.

Петро Братівник працював в галузі живопису та займався художніми виробами з дерева. Адміністрація Академії мистецтв висловила глибоке співчуття рідним, друзям та знайомим померлого. Про час прощання та чину похорону повідомлять згодом.



Петро Братівник помер 31 січня / Фото Львівської національної академії мистецтв

Текст допису Львівської національної академії мистецтв:

З глибоким сумом сповіщаємо, що 31 січня 2022 року на 65 році життя відійшов у вічність наш колега, педагог, художник БРАТІВНИК ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ.

Братівник Петро Васильович народився 10 листопада 1957 року у с. Пістинь Косівського району Івано-Франківської області. Професійну освіту здобув у Косівському технікумі народних художніх промислів, який закінчив у 1982 році, а також у Львівському інституті прикладного та декоративного мистецтва, який закінчив у 1992 році.

Близько 25 років пропрацював у Львівській національній академії мистецтв – 1997-2002 рр. на кафедрі художнього дерева, а з 2002 викладав на кафедрі дизайну середовища. Провадив активну громадську роботу, користувався великим авторитетом серед колег та студентів.

Працював в галузі живопису та займався художніми виробами з дерева. Висловлюємо глибоке співчуття рідним, друзям та знайомим