У Львові помер Заслужений тренер України Євген Шилов

Євген Шилов був знаковою персоною для водного поло Львова та України. Він був переможцем Спартакіади УРСР з сучасного п'ятиборства та призером юніорської першості УРСР з боксу.

До теми Був чемпіоном України: у Львові помер відомий тренер з боксу

Помер відомий тренер Євген Шилов

На 87 році життя помер Заслужений тренер України Євген Шилов. Він був гравцем львівського ватерпольного клубу "Спартак", тренером ДЮСШ, Львівського спортінтернату, команди "Динамо Львів" і юніорських збірних УРСР та України. Окрім цього, Шилов був суддею всесоюзної та міжнародної категорії та майстром спорту.

Євген Миколайович був багатогранною й всесторонньо розвиненою особистістю, це відображалося і в спорті. Він став переможцем Спартакіади УРСР з сучасного п'ятиборства (1967), призером юніорської першості УРСР з боксу,

– розповіли у ВК "Динамо" Львів.

Євгена Шилова вважають одним із ветеранів львівського тренерського цеху. Він працював наставником ватерпольної команди "Євроспорт" й навіть у похилому віці передавав свої знання та досвід дітям.

"Уся ватерпольна родина висловлює глибокі співчуття родині Євгена Шилова, його близьким, колегам та учням. Вічна пам'ять!", – мовиться у повідомленні.

Похорон відбудеться 1 лютого о 12:00 у церкві Віри, Надії і Любові на вулиці Віри, Надії і Любові, 10.



Помер відомий тренер Євген Шилов / Фото ВК "Динамо" Львів

Текст допису ВК "Динамо" Львів:

На 87 році життя помер Євген Миколайович Шилов – знакова персона для водного поло Львова та України. Заслужений тренер України (1995), гравець ватерпольного клубу "Спартак" (Львів), тренер ДЮСШ, Львівського спортінтернату, команди "Динамо" (Львів), юніорських збірних УРСР та України, суддя всесоюзної та міжнародної категорії (1979), майстер спорту (1962).

Євген Миколайович був багатогранною й всесторонньо розвиненою особистістю, це відображалося і в спорті. Він став переможцем Спартакіади УРСР з сучасного п'ятиборства (1967), призером юніорської першості УРСР з боксу.

Євгена Шилова справедливо вважають одним із ветеранів львівського тренерського цеху, він працював наставником ватерпольної команди "Євроспорт" (Львів) і навіть у похилому віці передавав знання та досвід дітям. Уся ватерпольна родина висловлює глибокі співчуття родині Євгена Шилова, його близьким, колегам та учням. Вічна пам'ять!

Похорон відбудеться 1 лютого о 12:00 у церкві Віри, Надії і Любові за адресою: вул. Віри, Надії і Любові, 10.