Петр Бративнык родился 10 ноября 1957 года в селе Пистынь Ивано-Франковской области. Он около 25 лет работал во Львовской академии искусств.

К теме Во Львове умер Заслуженный тренер Украины Евгений Шилов

Умер художник Петр Бративнык

На 65 году жизни 31 января скончался педагог и художник Петр Бративнык. Он получил образование в Косовском техникуме народных художественных промыслов и институте прикладного и декоративного искусства.

Около 25 лет проработал в Львовской национальной академии искусств. В 1997-2002 годах – на кафедре художественного дерева, а с 2002 преподавал на кафедре дизайна среды. Проводил активную общественную работу, пользовался большим авторитетом среди коллег и студентов,

– рассказали в академии.

Петр Бративнык работал в области живописи и занимался художественными изделиями из дерева. Администрация Академии искусств выразила глубокое соболезнование родным, друзьям и знакомым умершего. О времени прощания и панихиде сообщат впоследствии.



Петр Бративнык умер 31 января / Фото Львовской национальной академии искусств

Текст сообщения Львовской национальной академии искусств:

С глубокой грустью оповещаем, что 31 января 2022 года на 65 году жизни отошел в вечность наш коллега, педагог, художник БРАТИВНЫК ПЕТРО ВАСИЛЬЕВИЧ.

Бративнык Петр Васильевич родился 10 ноября 1957 года в с. Пистынь Косовского района Ивано-Франковской области. Профессиональное образование получил в Косовском техникуме народных художественных промыслов, который окончил в 1982 году, а также Львовском институте прикладного и декоративного искусства, который окончил в 1992 году.

Около 25 лет проработал во Львовской национальной академии искусств – 1997-2002 гг. на кафедре художественного дерева, а с 2002 года преподавал на кафедре дизайна среды. Проводил активную общественную работу, пользовался большим авторитетом среди коллег и студентов.

Работал в области живописи и занимался художественными изделиями из дерева. Выражаем глубокое соболезнование родным, друзьям и знакомым