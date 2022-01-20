У Львові посадовець РДА підробив документи та продав чужу квартиру

Посадовець однієї з райдержадміністрацій Львівщини продав чужу квартиру. Державного реєстратора, який підробив для цього документи, затримали.

Квартира коштувала понад мільйон гривень. Посадовець забрав ці гроші собі.

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Чиновник РДА продав чужу квартиру

Оперативники Управління протидії кіберзлочинам викрили посадовця однієї з райдержадміністрацій у Львівській області. Чоловік продав чужу квартиру та привласнив гроші.

Правоохоронці встановили, що у 2020 році державний реєстратор підробив заяву щодо реєстрації права власності на квартиру у Львові. Він зробив це, щоб отримати хабар. Потім ці підроблені документи використали, щоб безпідставно зареєструвати право власності на помешкання за посадовцем РДА.

Зловмисник, заволодівши квартирою, одразу ж продав її, привласнивши понад 1,2 мільйона гривень. Водночас помешкання на момент здійснення оборудки мало законного власника.

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Затриманому загрожує в'язниця

Правоохоронці повідомили державному реєстратору про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу:

"зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги";

"несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї".

Максимальне покарання, яке може загрожувати затриманому, – від 5 до 8 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років. Окрім цього, в нього можуть конфіскувати майно.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини злочину.