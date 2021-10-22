У Львові повідомили про замінування залізничного вокзалу та лікарні

Правоохоронцям 22 жовтня надійшли повідомлення про замінування Головного залізничного вокзалу та лікарні швидкої допомоги. На щастя, вибухівки ніде не виявили.

Повідомлення надійшли близько 2:50. Наразі правоохоронці намагаються встановити особу зловмисника.

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На залізничному вокзалі шукали вибухівку

О 2:43 22 жовтня правоохоронцям надійшло повідомлення про замінування Головного залізничного вокзалу на площі Двірцевій. Зловмисник телефонував з мобільного. Жодних вимог він не висунув.

На місце інциденту негайно виїхали відповідні служби. Співробітники вибухотехнічного управління ГУ НП Львівщини обстежили приміщення та прилеглі території вокзалу. Правоохоронці евакуювали 75 відвідувачів та 20 працівників.

Пошуки завершили о 3:45. На щастя, фахівці не знайшли вибухівку чи підозрілі речовини. Наразі правоохоронці встановлюють особу зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування.

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Повідомили про замінування лікарні

Повідомлення про замінування лікарні швидкої допомоги, що на вулиці Миколайчука, надійшло правоохоронцям о 2:54. Зловмисник також телефонував з мобільного та не висував вимог.

До лікарні скерували фахівців відповідних служб. Вибухотехніки обстежили медзаклад та прилеглі до нього території. Евакуацію людей не проводили.

Пошукові роботи тривали до 4:45. Вибухівки також не знайшли. Наразі правоохоронці проводять розслідування, щоб встановити особу зловмисника.