Інцидент трапився приблизно о 14:00. Стіна впала на тротуар та дах сусідньої будівлі.

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У Львові впала стіна будинку

Депутат Львівської міськради Володимир Лесик розповів, що 21 жовтня приблизно о 14:00 обвалилась стіна житлового 3-поверхового будинку №32 на вулиці Олени Степанівни.

Стіна впала на тротуар, пробила дах приміщення їдальні-кафе "Концерну "Електрон" та пошкодила обладнання. На щастя, ніхто з мешканців, перехожих та відвідувачів кафе не постраждав, попри те, що подія сталась в час, коли тротуаром проходять багато людей до/з їдальні,

– зауважив Лесик.

Він додав, що, за словами мешканців будинку, вони раніше скаржились на протікання даху, аварійність стіни та покрівельних конструкцій.

"Тепер в терміновому порядку доведеться відремонтувати пошкодження, щоб люди могли спокійно жити, та відшкодувати збитки, що значно дорожче для міського бюджету", – підсумував депутат.

У Львові обвалилась стіна будинку / Фото Володимира Лесика та ЛМР

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Невдовзі пошкодження ліквідують

У Львівські мерії розповіли, що будинок вже обстежили. За словами заступника голови Залізничної РА Ігоря Герича, бокова стіна горища обвалилась внаслідок сильного вітру. Будівлю звели у 1905 році.

"На щастя, ніхто з мешканців чи перехожих не постраждав. Частково стіна, яка впала, пошкодила приміщення, які поруч", – додав Герич.

За його словами на місці інциденту провели комісійне обстеження будинку за участю представників управління надзвичайних ситуацій. Наразі готують звернення на міську комісію ТЕБ і НС для виділення грошей, щоб негайно почати роботи з ліквідації наслідків обвалу.