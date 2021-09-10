У Львові презентували масштабний музичний проєкт Bridges: яскраве відео
Джерело:24 канал
У Львові презентували масштабний музичний проєкт Bridges. Його присвятили українським композиторам, яких підтримував митрополит Андрей Шептицький.
Урочисту презентацію провели у Львівській національній філармонії. Там представили унікальну збірку незнаних і забутих українських митців.
Цікаво Єдиний в Україні фестиваль сучасної бандури Lviv Bandur Fest оголосив хедлайнерів і дати
Коротко про музичний проєкт
У проєкті зібрали твори талановитих та водночас маловідомих композиторів:
- Андрія Гнатишина;
- Василя Барвінського;
- Антіна Рудницького.
Такі проєкти є цікавими, адже дають можливість відкрити якусь таємницю про минуле наших пращурів.
Іоланта Пришляк – ідейниця проєкту
Ідея проєкту з відродження творів їхніх композиторів зародилася в Іоланти Пришляк – виконавчої директорки Міжнародного академічного симфонічного оркестру INSO Lviv.
У Львові презентували музичний проєкт Bridges / Колаж 24 каналу
Твори Гнатишина вдалось відшукати у Відні, а ноти Рудницького – у Сполучених Штатах Америки. Оркестр також записав компакт-диск із цими творами. Їх розповсюджуватимуть дипломатичними корпусами світу.
Я думаю, що в цьому проєкті було благословіння Господнє. Тому що воно як ниточка послідовності складалося із сегментів, без застосування особливих сил,
– поділилася Пришляк.
Спочатку, як розповіла вона, на створення проєкту вплинула книга Мирослава Мариновича "Митрополит Андрей Шептицький і принцип "позитивної суми", а потім і Ліліана Гентош, яка вивчає творчість митрополита.
Варто прочитати Провідник бездержавних: 15 глибоких цитат митрополита Андрея Шептицького
"Мене зачепило те, що в царині музики були горизонтальні речі, але не було глибини. Ми фахівців у галузях мистецтва, малярства гарно дослідили, а музику залишили на стороні", – сказала Пришляк.
У Львові презентували музичний проєкт Bridges: дивіться відео