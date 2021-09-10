Урочисту презентацію провели у Львівській національній філармонії. Там представили унікальну збірку незнаних і забутих українських митців.

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Коротко про музичний проєкт

У проєкті зібрали твори талановитих та водночас маловідомих композиторів:

Андрія Гнатишина;

Василя Барвінського;

Антіна Рудницького.

Такі проєкти є цікавими, адже дають можливість відкрити якусь таємницю про минуле наших пращурів.

Іоланта Пришляк – ідейниця проєкту

Ідея проєкту з відродження творів їхніх композиторів зародилася в Іоланти Пришляк – виконавчої директорки Міжнародного академічного симфонічного оркестру INSO Lviv.



У Львові презентували музичний проєкт Bridges / Колаж 24 каналу

Твори Гнатишина вдалось відшукати у Відні, а ноти Рудницького – у Сполучених Штатах Америки. Оркестр також записав компакт-диск із цими творами. Їх розповсюджуватимуть дипломатичними корпусами світу.

Я думаю, що в цьому проєкті було благословіння Господнє. Тому що воно як ниточка послідовності складалося із сегментів, без застосування особливих сил,

– поділилася Пришляк.

Спочатку, як розповіла вона, на створення проєкту вплинула книга Мирослава Мариновича "Митрополит Андрей Шептицький і принцип "позитивної суми", а потім і Ліліана Гентош, яка вивчає творчість митрополита.

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"Мене зачепило те, що в царині музики були горизонтальні речі, але не було глибини. Ми фахівців у галузях мистецтва, малярства гарно дослідили, а музику залишили на стороні", – сказала Пришляк.

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