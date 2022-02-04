У Львові продають 4-поверхову будівлю відомого ресторану "Дім легенд"
Джерело:ZAXID.NET
У Львові виставили на продаж будівлю, в які працював один з найвідоміших ресторанів міста "Дім легенд". За неї планують отримати 700 тисяч доларів.
Будівля розташована на вулиці Староєврейській, 48. Ресторан перестав там працювати у 2019 році.
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Будівлю "Дому легенд" виставили на продаж
На платформі OLX 2 лютого з'явилося оголошення про продаж 4-поверхової будівлі, в якій колись працював відомий ресторан "Дім легенд". В оголошенні мовиться, що її продають за 700 тисяч доларів, що наразі, згідно з курсом НБУ, становить 19,7 мільйона гривень.
Будівля має площу 280 квадратних метрів, тобто 1 квадратний метр коштує 2,5 тисячі доларів. Рієлторка, яка займається продажем будинку, розповіла, що його власником є іноземець – канадець Роман Татарський. Він вирішив продати свою нерухомість через "зміну планів".
Будівля – нежитлова. В оголошенні мовиться, що там можливий "будь-який вид діяльності". Також потенційному покупцю пропонують поторгуватися.
Будівлю, де був "Дім легенд" вирішили продати / Фото Андрія Худо
Коротко про закриття "Дому легенд"
- Ресторан "Дім легенд", який розміщувався у будинку №48 на вулиці Староєврейській, був одним з найвідоміших у Львові.
- На його фасаді була скульптура дракона, який щовечора "видихав" стовп вогню. На це дійство приходили подивитися сотні туристів.
- Навесні 2019 року співзасновник "Холдингу емоцій "!FEST" Андрій Худо розповів, що 10-річний договір оренди завершився.
- Власник будівлі відмовився його продовжувати, тому ресторан були змушені зачинити.