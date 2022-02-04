У Львові продають 4-поверхову будівлю відомого ресторану "Дім легенд"

У Львові виставили на продаж будівлю, в які працював один з найвідоміших ресторанів міста "Дім легенд". За неї планують отримати 700 тисяч доларів.

Будівля розташована на вулиці Староєврейській, 48. Ресторан перестав там працювати у 2019 році.

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Будівлю "Дому легенд" виставили на продаж

На платформі OLX 2 лютого з'явилося оголошення про продаж 4-поверхової будівлі, в якій колись працював відомий ресторан "Дім легенд". В оголошенні мовиться, що її продають за 700 тисяч доларів, що наразі, згідно з курсом НБУ, становить 19,7 мільйона гривень.

Будівля має площу 280 квадратних метрів, тобто 1 квадратний метр коштує 2,5 тисячі доларів. Рієлторка, яка займається продажем будинку, розповіла, що його власником є іноземець – канадець Роман Татарський. Він вирішив продати свою нерухомість через "зміну планів".

Будівля – нежитлова. В оголошенні мовиться, що там можливий "будь-який вид діяльності". Також потенційному покупцю пропонують поторгуватися.



Будівлю, де був "Дім легенд" вирішили продати / Фото Андрія Худо

Коротко про закриття "Дому легенд"