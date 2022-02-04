Здание находится на улице Староеврейской, 48. Ресторан перестал там работать в 2019 году.

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Здание "Дома легенд" выставили на продажу

На платформе OLX 2 февраля появилось объявление о продаже 4-этажного здания, в котором когда-то работал известный ресторан "Дом легенд". В объявлении говорится, что его продают за 700 тысяч долларов, что по курсу НБУ составляет 19,7 миллиона гривен.

Здание имеет площадь 280 квадратных метров, то есть 1 квадратный метр стоит 2,5 тысячи долларов. Риелтор, занимающаяся продажей дома, рассказала, что его владельцем является иностранец – канадец Роман Татарский. Он решил продать свою недвижимость из-за "изменения планов".

Здание – нежилое. В объявлении говорится, что там возможен "любой вид деятельности". Также потенциальному покупателю предлагается поторговаться.



Здание, где был "Дом легенд", решили продать / Фото Андрея Худо

Кратко о закрытии "Дома легенд"