Здание находится на улице Староеврейской, 48. Ресторан перестал там работать в 2019 году.
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Здание "Дома легенд" выставили на продажу
На платформе OLX 2 февраля появилось объявление о продаже 4-этажного здания, в котором когда-то работал известный ресторан "Дом легенд". В объявлении говорится, что его продают за 700 тысяч долларов, что по курсу НБУ составляет 19,7 миллиона гривен.
Здание имеет площадь 280 квадратных метров, то есть 1 квадратный метр стоит 2,5 тысячи долларов. Риелтор, занимающаяся продажей дома, рассказала, что его владельцем является иностранец – канадец Роман Татарский. Он решил продать свою недвижимость из-за "изменения планов".
Здание – нежилое. В объявлении говорится, что там возможен "любой вид деятельности". Также потенциальному покупателю предлагается поторговаться.
Здание, где был "Дом легенд", решили продать / Фото Андрея Худо
Кратко о закрытии "Дома легенд"
- Ресторан "Дом легенд", который размещался в доме №48 по улице Староеврейской, был одним из самых известных во Львове.
- На его фасаде была скульптура дракона, который каждый вечер "выдыхал" столб огня. На это действие приходили посмотреть сотни туристов.
- Весной 2019 года соучредитель "Холдинга эмоций"!FEST" Андрей Худо рассказал, что 10-летний договор аренды завершился.
- Владелец здания отказался его продолжать, поэтому ресторан были вынуждены закрыть.