Премьера фильма состоится через месяц. В картине снялись как украинские актеры, так и зарубежные.

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Садовый снялся в мистическом триллере

В марте во Львове состоится премьера украинского мистического триллера "Эгрегор". В одном из его эпизодов даже снялся городской глава Львова Андрей Садовый. Режиссером фильма стал Станислав Капралов, а продюсером – Сергей Лавренюк. Компания-производитель – Solar Media Entertainment.

Съемки триллера проходили в несколько этапов в разных уголках мира – во Львове, Киеве, Варшаве и Нью-Йорке. Однако доминантной локацией в фильме стал город Льва. К участию в проекте привлекли международную команду – польских копродюсеров Bow and Axe Entertainment и американского копродюсера Яна Фишера. Актерский состав – интернациональный:

американский актер Омри Роуз , известный своим участием в фильмах "Неповиновение" и "Лига справедливости";

, известный своим участием в фильмах "Неповиновение" и "Лига справедливости"; украинская актриса театра и кино Елена Лавренюк , которая исполняла главные роли в лентах "Dzidzio контрабас" и "Кофе с кардамоном";

, которая исполняла главные роли в лентах "Dzidzio контрабас" и "Кофе с кардамоном"; партнерша Уиллема Дефо и Роберта Паттинсона в фильме "Маяк" Валерия Караман ;

; Анджей Зелинский , известный своими ролями в сериале "Ватага" производства HBO и фильме "Пианист" режиссера Романа Полански;

, известный своими ролями в сериале "Ватага" производства HBO и фильме "Пианист" режиссера Романа Полански; звезда польского кинематографа Даниель Ольбрихский, любимый актер известных режиссеров Анджея Вайды, Кшиштофа Занусси и Ежи Гоффмана. Он снимался в известных исторических монументальных фильмах и получил множество наград за свой труд. 76-летний актер продолжает работать и удивлять своей способностью перерождаться на съемочной площадке.

Премьерный показ фильма состоится 8 марта в кинотеатре "Планета кино" в ТРЦ Forum Lviv. Также там проведут пресс-конференцию "Киновозможности Львова. Премьера мистического триллера "Эгрегор". В ней примет участие творческая группа фильма. Чтобы попасть на пресс-показ, нужно заполнить регистрационную форму.



Премьера фильма состоится в марте / Фото Львовский горсовет