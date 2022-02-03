Мер Львова став актором: Садовий знявся у містичному трилері

Прем'єра фільму відбудеться через місяць. У картині знялися як українські актори, так й іноземні.

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Садовий знявся у містичному трилері

В березні у Львові відбудеться прем'єра українського містичного трилера "Еґреґор". В одному з його епізодів навіть знявся міський голова Львова Андрій Садовий. Режисером стрічки став Станіслав Капралов, а продюсером – Сергій Лавренюк. Компанія-виробник – Solar Media Entertainment.

Зйомки трилеру відбувалися в декілька етапів у різних куточках світу – у Львові Києві, Варшаві та Нью-Йорку. Проте домінантною локацією у фільмі стало саме місто Лева. До участі в проєкті залучили міжнародну команду – польських копродюсерів Bow and Axe Entertainment та американського копродюсера Яна Фішера. Акторський склад – інтернаціональний:

американський актор Омрі Роуз , відомий своєю участю у фільмах "Непокора" та "Ліга справедливості";

, відомий своєю участю у фільмах "Непокора" та "Ліга справедливості"; українська актриса театру і кіно Олена Лавренюк , яка виконувала головні ролі у стрічках "Dzidzio контрабас" і "Кава з кардамоном";

, яка виконувала головні ролі у стрічках "Dzidzio контрабас" і "Кава з кардамоном"; партнерка Віллема Дефо і Роберта Паттінсона у фільмі "Маяк" Валерія Караман ;

; Анджей Зелінський , відомий своїми ролями в серіалі "Ватага" виробництва HBO і фільмі "Піаніст" режисера Романа Поланскі;

, відомий своїми ролями в серіалі "Ватага" виробництва HBO і фільмі "Піаніст" режисера Романа Поланскі; зірка польського кінематографа Данієль Ольбрихський, який є улюбленим актором відомих режисерів Анджея Вайди, Кшиштофа Зануссі та Єжи Гоффмана. Він знімався у відомих історичних монументальних стрічках та отримав безліч нагород за свою працю. 76-річний актор продовжує працювати й дивувати своєю здатністю перероджуватися на знімальному майданчику.

Прем'єрний показ стрічки відбудеться 8 березня в кінотеатрі "Планета кіно" в ТРЦ Forum Lviv. Також там проведуть пресконференцію "Кіноможливості Львова. Прем'єра містичного трилеру "Еґреґор". У ній візьме участь творча група фільму. Щоб потрапити на преспоказ, потрібно заповнити реєстраційну форму.



Прем'єра фільму відбудеться у березні / Фото Львівська міськрада