У Львові провели унікальну операцію чоловікові, який ледь не відрізав пилкою частину кисті
Львівські лікарі провели унікальну мікрохірургічну операцію та врятували 53-річному чоловікові великий палець. Пацієнт, ремонтуючи покрівлю, ледь не відрізав його пилкою.
Під час операції медики використовували надточний мікроскоп. Чоловік вже може рухати рукою і навіть порається по господарству.
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Чоловік ледь не відрізав собі палець
Нещодавно 53-річний Сергій зі Львівщини мало не втратив великий палець та частину кисті під час роботи на даху.
Чоловік саме ремонтував покрівлю, коли пилка ненароком потрапила на палець. А далі була зовнішня кровотеча, частково кісткові пошкодження сухожилків згиначів, розгиначів декількох фаланг,
– зазначили у лікарні.
Чоловік потрапив у Львівську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги. Постраждалий потребував негайного мікрохірургічного втручання. Важка травма загрожувала йому ампутацією.
Чоловік пошкодив палець пилкою / Фото КЛШМД Львова
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Операція минула успішно
Щойно пацієнт потрапив до медзакладу, фахівці 1 хірургічного відділення почали діяти. Для відновлення пошкоджених сухожилків, кісток та судин лікарі застосували надточний мікроскоп. Він дозволив розгледіти найдрібніші структури кисті.
Операція тривала 3 години – від 2:00 до 5:00. На щастя, вона минула успішно. На 3 день пацієнт самостійно почав робити собі перев'язки та ретельно виконував вправи для реабілітації.
"Я майстер. Тож, втратити можливість повноцінно працювати рукою для мене – втратити радість життя! Радий, що зможу повернутися до роботи",
– розповів чоловік.
Пацієнта вже виписали з лікарні, й він поїхав додому. У майбутньому на нього ще чекає період реабілітації.
Лікарі провели унікальну мікрохірургічну операцію / Фото КЛШМД Львова
Пацієнт вже може ворушити рукою / Фото КЛШМД Львова