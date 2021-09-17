У Львові псевдоактивісти зірвали засідання виконкому міськради: відео з місця події

Під час засідання виконкому Львівської міськради 17 вересня у залу ввірвалися члени "Української спілки учасників АТО" та дачного кооперативу "Патріот-1". Вони у грубій формі обурювалися публікацією ZAXID.NET щодо будівництва в Брюховицькому лісі.

На ділянках учасників АТО у Брюховицькому лісі запланували будівництво багатоповерхівок. Псевдоактивісти увірвалися у приміщення через 10 хвилин після початку засідання виконкому.

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Засідання виконкому ЛМР зірвали псевдоактивісти

Засідання виконкому Львівської міськради розпочалось о 10:00. Вже через 10 хвилин у залу ввірвалися члени "Української спілки учасників АТО" та дачного кооперативу "Патріот-1".

Активісти, які представилися учасниками АТО, не дали завершити засідання виконавчого комітету Львівської міської ради. Засідання виконавчого комітету буде продовжено в інший час. Питання, з яким прийшли активісти, не стосувалося роботи виконавчого комітету,

– повідомили в ЛМР.

Учасниками провокації були члени організації "Української спілки учасників АТО" Сергій Лейченков, Олег Дудок, Руслан Муцин, керівниця "Львівської обласної спілки соціального захисту бійців АТО" Богдана Сірків та інші. Псевдоактивісти у грубій формі висловлювали незадоволення публікацією ZAXID.NET. Стаття стосувалася будівництва багатоповерхівок на ділянках учасників АТО.

Один із засновників дачного кооперативу "Патріот-1" Сергій Лейченков раніше сам розповів журналістам про заплановане будівництво на їхній території у Брюховицькому лісі. Ці землі виділили учасникам АТО під дачі. На території росте ліс, однак офіційно він не оформлений. Наміри будувати там багатоквартирні будинки суперечать містобудівній документації.

"Чому журналюги, коли беруть в мене інтерв'ю, перекручують нафіг все? Скандалу їм треба? Зараз їм буде скандал!", – сказав Лейченков.

Після цього він у грубій формі звернувся до заступника мера Львова з містобудування Любомира Зубача. Лейченков звинуватив його у намаганнях затягнути розгляд ухвали про виділення кооперативу додаткової ділянки 5,3 гектара у Брюховицькому лісі.

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко кілька разів запропонував поспілкуватися після засідання виконкому. Однак псевдоактивісти відмовились покидати залу засідань. Засідання виконкому довелось зупинити.

Члени "Української спілки учасників АТО" та інших угруповань не вперше влаштовують провокації у Львівській міськраді. ZAXID.NET публікував низку розслідувань щодо земельних маніпуляцій та провокацій, які влаштовували учасники цих організацій. Після цього вони навіть намагалися захопити редакцію видання.

Дивіться відео, як псевдоактивісти намагались зірвати засідання виконкому ЛМР: