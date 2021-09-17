На участках участников АТО в Брюховицком лесу запланировали строительство многоэтажек. Псевдоактивисты ворвались в помещение через 10 минут после начала заседания исполкома.

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Заседание исполкома ЛГС сорвали псевдоактивисты

Заседание исполкома Львовского горсовета началось в 10:00. Уже через 10 минут в зал ворвались члены "Украинского союза участников АТО" и дачного кооператива "Патриот-1".

Активисты, которые представились участниками АТО, не дали завершить заседание исполнительного комитета Львовского городского совета. Заседание Исполнительного комитета будет продлено в другое время. Вопрос, с которым пришли активисты, не касался работы исполнительного комитета,

– сообщили в ЛГС.

Участниками провокации были члены организации "Украинского союза участников АТО" Сергей Лейченков, Олег Дудок Руслан Муцин, руководитель Львовского областного союза социальной защиты бойцов АТО" Богдан Сирко и другие. Псевдоактивисты в грубой форме выражали недовольство публикацией ZAXID.NET статья касалась строительства многоэтажек на участках участников АТО.

Один из основателей дачного кооператива "Патриот-1" Сергей Лейченков ранее сам рассказал журналистам о планируемом строительстве на их территории в Брюховичском лесу. Эти земли выделили участникам АТО под дачи. На территории растет лес, однако официально он не оформлен. Намерения строить там многоквартирные дома противоречат градостроительной документации.

"Почему журналюги, когда берут у меня интервью, коверкают нафиг все? Скандала им надо? Сейчас им будет скандал!", – сказал Лейченков.

После этого он в грубой форме обратился к заместителю мэра Львова по градостроительству Любомиру Зубачу. Лейченков обвинил его в попытках затянуть рассмотрение постановления о выделении кооперативу дополнительного участка 5,3 гектара в Брюховичском лесу.

Первый заместитель городского головы Андрей Москаленко несколько раз предложил пообщаться после заседания исполкома. Однако псевдоактивисты отказались покидать зал заседаний. Заседание исполкома пришлось остановить.

Обратите внимание! Члены "Украинского союза участников АТО" и других группировок не впервые устраивают провокации во Львовском горсовете. ZAXID.NET публиковал ряд расследований по земельным манипуляциям и провокациям, которые устраивали участники этих организаций. После этого они даже пытались захватить редакцию издания.

Смотрите видео, как псевдоактивисты пытались сорвать заседание исполкома ЛГС: