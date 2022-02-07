У Львові п'яна водійка позашляховика влетіла в будинок і втекла

У Львові 5 лютого водійка позашляховика SsangYong Rexton в'їхала будинок і втекла. За словами очевидців аварії, вона була п'яною.

В салоні автомобіля перебував пасажир. Він також втік з місця ДТП.

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Водійка влетіла в будинок

У Патрульній поліції Львівщини розповіли, що приблизно о 22:30 на вулиці Ярослава Мудрого автомобіль SsangYong Rexton в'їхав у будинок №7. У поліцію зателефонував очевидець.

За його словами, після аварії з автівки вийшли водійка та пасажир. Вони побігли в напрямку вулиці Городоцької.



Позашляховик в'їхав у будинок / Фото Патрульної поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

За словами очевидців, пасажиром був чоловік водійки. Вони обоє були п'яними. Коли правоохоронці прибули на місце виклику, їх біля автівки вже не було.

Патрульні опитали свідків та склали схему ДТП. Позашляховик забрали на арештмайданчик. Наразі правоохоронці намагаються розшукати винуватицю аварії.



Позашляховик влетів у будинок у Львові / Фото поліції