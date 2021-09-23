У Львові п'яний 60-річний водій влетів в авто, яке зупинилось на світлофорі

У Львові 22 вересня трапилась ДТП – водій "ВАЗ-2108" в'їхав у Nissan, який зупинився на світлофорі. Винуватець аварії перебував за кермом п'яним.

Патрульні склали на водія 2 протоколи та винесли постанову. Чоловікові загрожує чималий штраф.

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П'яний водій влетів в авто на світлофорі

Приблизно о 20:00 на перехресті вулиць Стрийська – Хуторівка 60-річний водій "ВАЗ-2108" не стежив за дорогою та в'їхав в автомобіль Nissan. У момент зіткнення він стояв на світлофорі, очікуючи зеленого світла.

На місце події приїхали патрульні. Вони помітили, що винуватець аварії перебував за кермом п'яним. Однак чоловік відмовився від перевірки на стан сп'яніння.



Водій в'їхав в авто на світлофорі / Фото Патрульної поліції Львівщини

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Водієві загрожує штраф

Патрульні склали на порушника 2 протоколи:

"Порушення ПДР, що призвело до ДТП";

"Керування транспортним засобом в стані сп'яніння".

Також на нього винесли постанову за "відсутність обов'язкового страхового поліса цивільноправової відповідальності". Автомобіль винуватця ДТП евакуювали на арештмайданчик.

За керування автівкою у стані сп'яніння водієві загрожує 10,2 тисячі гривень штрафу з позбавленням водійського посвідчення на рік.



На чоловіка склали 2 протоколи / Фото Патрульної поліції Львівщини



Водієві загрожує штраф / Фото Патрульної поліції Львівщини



Авто скерували на арештмайданчик / Фото Патрульної поліції Львівщини