Во Львове пьяный 60-летний водитель влетел в автомобиль, который остановился на светофоре

Во Львове 22 сентября произошло ДТП – водитель "ВАЗ-2108" въехал в Nissan, который остановился на светофоре. Виновник аварии находился за рулем пьяным.

Патрульные составили на водителя 2 протокола и вынесли постановление. Мужчине грозит большой штраф.

К теме На трассе Львов – Самбор микроавтобус влетел в грузовик: спасатели вырезали водителя из салона

Пьяный водитель влетел в авто на светофоре

Примерно в 20:00 на перекрестке улиц Стрыйская – Хуторовка 60-летний водитель "ВАЗ-2108" не следил за дорогой и въехал в автомобиль Nissan. В момент столкновения он стоял на светофоре, ожидая зеленого света.

На место происшествия приехали патрульные. Они заметили, что виновник аварии находился за рулем пьяным. Однако мужчина отказался от проверки на состояние опьянения.

Водитель въехал в автомобиль на светофоре / Фото патрульной полиции Львовщины

Читайте также На трассе Киев - Чоп микроавтобус влетел в бетонную остановку: авто разбило вдребезги, водитель погиб

Водителю грозит штраф

Патрульные составили на нарушителя 2 протокола:

"Нарушение ПДД, повлекшее ДТП";

"Управление транспортным средством в состоянии опьянения".

Также на него вынесли постановление за "отсутствие обязательного страхового полиса гражданско-правовой ответственности". Автомобиль виновника ДТП эвакуировали на штрафплощадку.

За вождение в состоянии опьянения водителю грозит 10,2 тысячи гривен штрафа с лишением водительского удостоверения на год.



На мужчину составили 2 протокола / Фото патрульной полиции Львовщины

Водителю грозит штраф / Фото патрульной полиции Львовщины

Автомобиль направили на штрафплощадку / Фото патрульной полиции Львовщины