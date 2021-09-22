Мужчину госпитализировали. Сейчас врачи уточняют его диагноз.

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Микроавтобус влетел в грузовик

Мощная авария случилась примерно в 10:00 на трассе Львов – Самбор – Ужгород. При выезде из Самбора водитель микроавтобуса Fiat, 28-летний местный житель, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком Volvo, который ехал впереди. За его рулем находился 49-летний самборчанин.

В результате ДТП травмировался только водитель микроавтобуса. В ГСЧС Львовщины рассказали, что пострадавшего зажало в салоне искореженной машины.

Смотрите фото с места ДТП / Фото полиции и ГСЧС Львовщины

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Спасатели вырезали мужчину из салона машины

Сотрудники ГСЧС с помощью гидравлического инструмента высвободили пострадавшего из деформированного микроавтобуса. Мужчину передали работникам скорой. После осмотра, водителя в состоянии средней тяжести госпитализировали в Самборскую центральную районную больницу.

Также, чтобы предотвратить возникновение пожара, спасатели отключили в микроавтобусе аккумуляторную батарею. К ликвидации последствий ДТП привлекли 4 сотрудников ГСЧС и 1 единицу спецтехники.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. Вскоре они откроют уголовное производство и начнут проводить досудебное расследование.