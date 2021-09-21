Смертельная авария произошла в селе Угерско Стрыйского района. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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Машина насмерть сбила мужчину

ДТП случилось примерно в 20:25 на трассе Киев – Чоп в селе Угерско. Водитель автомобиля Ford Fiesta, 54-летний житель одного из сел Львовского района, на пешеходном переходе сбил 38-летнего львовянина. В результате аварии пешеход тяжело травмировался. Он умер на месте ДТП до приезда медиков.

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Виновнику аварии грозит от 3 до 7 лет в тюрьме с лишением водительских прав сроком до 3 лет. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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