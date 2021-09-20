Авария произошла недалеко от города Броды. Сейчас правоохранители проводят расследование.

К теме На границе в Шегинях дальнобойщика раздавил собственный грузовик

Мужчина погиб под колесами грузовика

Смертельное ДТП произошло примерно в 4:50 на трассе Киев – Чоп возле Бродов. Водитель грузовика Ford Cargo, 46-летний житель Коростеня, сбил 59-летнего жителя села Лагодов.

Мужчина получил тяжелые травмы и умер на месте аварии. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Коротко о последних подобных случаях в Украине

  • В Киеве 20 сентября столкнулись Volkswagen и Chevrolet. Первое авто влетело в 22-летнюю девушку, которая стояла на остановке под зонтиком. К сожалению, она погибла на месте происшествия.
  • Во львовском парке имени Ивана Франко 15 сентября велосипедист наехал на женщину. В результате столкновения они оба тяжело травмировались и попали в больницу.
  • В Буске 14 сентября ВАЗ сбил 9-летнюю девочку. В тот момент ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. К счастью, она выжила.
  • На Волыни 13 сентября на одном из предприятий трактор раздавил женщину. Она получила тяжелые травмы и погибла.
  • В селе Бабухов, в Ивано-Франковской области, 14 сентября водитель машины сбил велосипедиста и сбежал. Для того, чтобы задержать злоумышленника, полиция вводила план "Перехват".