Аварія трапилась неподалік міста Броди. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
До теми На кордоні у Шегинях далекобійника розчавила власна вантажівка
Чоловік загинув під колесами вантажівки
Смертельна ДТП сталася приблизно о 4:50 на трасі Київ – Чоп поблизу Бродів. Водій вантажівки Ford Cargo, 46-річний житель Коростеня, збив 59-річного жителя села Лагодів.
Чоловік отримав важкі травми й помер на місці аварії. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП.
Коротко про останні подібні випадки в Україні
- У Києві 20 вересня зіштовхнулись Volkswagen та Chevrolet. Перше авто влетіло у 22-річну дівчину, яка стояла на зупинці під парасолькою. На жаль, вона загинула на місці події.
- У львівському парку імені Івана Франка 15 вересня велосипедист наїхав на жінку. Внаслідок зіткнення вони обоє важко травмувались і потрапили до лікарні.
- У Буську 14 вересня ВАЗ збив 9-річну дівчинку. У той момент дитина переходила дорогу пішохідним переходом. На щастя, вона вижила.
- На Волині 13 вересня на одному з підприємств трактор розчавив жінку. Вона отримала важкі травми й загинула.
- У селі Бабухів, в Івано-Франківській області, 14 вересня водій автівки збив велосипедиста і втік. Для того, щоб затримати зловмисника, поліція вводила план "Перехоплення".