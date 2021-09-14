Працівниця загинула на місці. Правоохоронці наразі встановлюють всі обставини події.
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На Волині жінку розчавив трактор
Поліцейські 13 вересня прибули на виклик на підприємство в селі Колодяжне. Вони з'ясували, що 32-річний водій трактора, ймовірно, не дотримався заходів безпеки під час робіт.
Внаслідок цього 58-річну співробітниця товариства було притиснуто ковшем до стіни. Від отриманих травм жінка померла одразу.
Трактор розчавив працівницю підприємства / Фото пресслужби Нацполіції
За даними поліції, загибла та водій транспортного засобу – жителі Ковельського району Волинської області. Слідство за фактом інциденту наразі триває.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України. Мовиться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.