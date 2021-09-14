Транспортні засоби внаслідок зіткнення отримали досить значні пошкодження. Люди у ДТП, за попередніми даними, не постраждали.

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На місці події працювали медики швидкої та патрульні поліцейські.

Що відомо про зіткнення вантажівки АТБ з маршруткою у Києві

Аварія сталася близько 22:00 на Харківському шосе у Дарницькому районі Києва.

За попередніми даними, водій маршрутки не дивився у дзеркало та почав виїжджати з кишені, а працівник АТБ не встиг загальмувати.

Згідно з правилами дорожнього руху, вантажівка мала б пропускати маршрутника, то ж формально саме водія АТБ можуть визнати винуватцем аварії.

Як саме кваліфікували подію правоохоронці, невідомо. За непідтвердженою інформацією, щодо водія вантажівки склали протокол про порушення правил дорожнього руху, яке призвело до аварії.

Чоловіку загрожує 340 гривень штрафу або позбавлення прав на термін від 6 місяців до 1 року.

Дивіться відео з місця аварії на Харківському шосе у Києві: