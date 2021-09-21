Смертельна аварія сталася у селі Угерсько Стрийського району. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
До теми На Львівщині вантажівка на смерть збила пішохода
Автівка на смерть збила чоловіка
ДТП трапилася приблизно о 20:25 на трасі Київ – Чоп в селі Угерсько. Водій автомобіля Ford Fiesta, 54-річний житель одного з сіл Львівського району, на пішохідному переході збив 38-річного львів'янина. Внаслідок аварії пішохід важко травмувався. Він помер на місці ДТП до приїзду медиків.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Винуватцю аварії загрожує від 3 до 7 років у в'язниці з позбавленням водійських прав терміном до 3 років. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони встановлюють усі обставини події.
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Коротко про схожі аварії в Україні
- У Херсоні автомобіль збив 32-річну жінку та її 8-річного сина. Вони у той час переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом.
- У Києві 20 вересня зіткнулись Volkswagen та Chevrolet. Перше авто відлетіло у 22-річну дівчину, яка стояла на зупинці під парасолькою.
- У львівському парку імені Івана Франка 15 вересня велосипедист збив на жінку. Вони обоє важко травмувались і потрапили до лікарні.
- У Буську 14 вересня ВАЗ збив 9-річну дівчинку. У той момент дитина переходила дорогу пішохідним переходом.
- На Волині 13 вересня на одному з підприємств трактор розчавив жінку. Вона отримала важкі травми й загинула.