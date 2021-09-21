Смертельна аварія сталася у селі Угерсько Стрийського району. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

До теми На Львівщині вантажівка на смерть збила пішохода

Автівка на смерть збила чоловіка

ДТП трапилася приблизно о 20:25 на трасі Київ – Чоп в селі Угерсько. Водій автомобіля Ford Fiesta, 54-річний житель одного з сіл Львівського району, на пішохідному переході збив 38-річного львів'янина. Внаслідок аварії пішохід важко травмувався. Він помер на місці ДТП до приїзду медиків.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Винуватцю аварії загрожує від 3 до 7 років у в'язниці з позбавленням водійських прав терміном до 3 років. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони встановлюють усі обставини події.

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