У Львові розгортають додаткові ліжка для хворих на коронавірус

На Львівщині знову почали фіксувати зростання захворюваності на коронавірус. Тож у львівських лікарнях збільшують кількість ліжок для пацієнтів з COVID-19.

У стаціонари здебільшого потрапляють невакциновані. Кількість ліжок збільшуватимуть, щоб уникнути навантаження на медичну систему під час чергової хвилі коронавірусу.

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У Львові розгортають ліжка для хворих на COVID-19

У деяких медзакладах Львова збільшують кількість ліжок для хворих на коронавірус. Це пов'язано зі зростанням захворюваності на COVID-19, яке розпочалося після новорічно-різдвяних свят.

Один з пацієнтів розповів, що потрапив до лікарні з коронавірусом перед самим Новим роком. Перед тим чоловік протягом тижня лікувався вдома, однак його стан погіршувався. Тому хворий вирішив викликати швидку, яка госпіталізувала його до восьмої міської лікарні.

Я дуже був хворий, в мене була дуже висока температура. В новорічну ніч мені було дуже важко, мене рятували від високої температури. Три крапельниці, дуже поганий стан був. Я вперше не був на Різдво вдома. Це дуже прикро, мені взагалі прикро, що я захворів. Так пильнував себе!,

– розповів пацієнт.

У восьмій лікарні Львова фіксують збільшення кількості хворих на COVID-19. 11 січня у стаціонар госпіталізували 9 пацієнтів з коронавірусом. Водночас кілька днів тому таких пацієнтів було втричі менше. У той час в лікарні навіть вирішили згорнути деякі ковідні відділення.

"Це кардіологічне відділення, звідти ми перевели всіх пацієнтів. Розпочали планові заходи задля очищення відділення, тобто кварцування, миття. Та через те, що зросла кількість нових хворих, ми знову розгорнули це відділення і знову в кардіології приймаємо хворих на коронавірус", – зазначив медичний директор лікарні Максим Павлов.



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В області очікують чергову хвилю коронавірусу

В інфекційній лікарні також перебувають багато пацієнтів з коронавірусом. Наразі медики лікують понад сотню хворих. За їхніми словами, кількість інфікований продовжує зростати.

За словами завідувачки четвертого відділення обласної інфекційної лікарні Таміли Алексанян, нова хвиля коронавірус буде смертоносною та тяжкою. Лікарка прогнозує, що ліжок у лікарні не вистачатиме.

"Кисню не буде вистачати, лікарів не буде вистачати. Ліків не буде вистачати. Тому що, дивлячись, що робиться в Західній Європі зараз і в Америці, нас чекає така ж висока і стрімка хвиля, яка раптово налетить", – зазначила лікарка.

Зростання кількості нових хворих на коронавірус медики пов'язують з низьким рівнем вакцинації. Щеплення проти COVID-19 отримали менше ніж 50% населення. Також хворих стало більше через недотримання протиепідемічних обмежень під час свят.

"Люди перед Новим роком мали корпоративи, де не завжди зважали на ситуацію, що може бути передача інфекції. Ну і плюс в домашніх умовах так само були святкування. І ще один фактор, який не потрібно забувати, що в нас, у західних областях, дуже багато людей працюють за кордоном. І зрозуміло, що на ці свята вони поверталися додому", – додав координатор з вакцинації проти коронавірусу на Львівщині Олег Когут.

Львівські лікарі очікують нову хвилю коронавірусу в області вже на початку лютого.

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