Після свят хворих на коронавірус побільшало. Причиною цьому стало нехтування протиепідемічними обмеженнями.

Актуально На Львівщині невакцинованих працівників відсторонятимуть від роботи

Коли очікувати нову хвилю коронавірусу

Регіональний координатор з питань вакцинації від коронавірусу на Львівщині Олег Когут розповів, що чергову хвилю коронавірусу слід очікувати вже наприкінці січня та в першій половині лютого. За його словами, через нехтування правилами епідбезпеки під час новорічно-різдвяних свят захворюваність на COVID-19 почала зростати. Зокрема, в стаціонарах значно збільшилась кількість пацієнтів.

Лікарка-інфекціоністка Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Людмила Гринів зазначила, що пацієнтів госпіталізовують у важкому стані. Кожен другий хворий є киснезалежним.

Наші пацієнти мають важкий перебіг, кожен другий, якщо не кожен із них – киснезалежний. В стаціонарі зараз лікуються 120 хворих, з них 9 – під апаратами ШВЛ,

– додала Гринів.



Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Цікаво Львівський священник розповів про свій стан після бустерної дози від COVID-19

Жителів області закликають вакцинуватися

За словами медиків, симптоми коронавірусу змінились. Інфіковані більше не втрачають смак та нюх. Проте у них спостерігають високу температуру та дихальну недостатність.

Лікарі закликають вакцинуватись проти коронавірусу, адже щеплення значно полегшує перебіг хвороби. За словами Когута, вже 49,3% жителів Львівщини вже отримали принаймні одну дозу препарату, а повністю імунізувалися – 46%.

Зверніть увагу! В Україні з 6 січня дозволили вводити бустерну дозу препарату проти коронавірусу всім вакцинованим віком від 18 років. Її роблять, щоб посилити ефективність щеплення, яка з часом знижується.

В Україні дозволили 3 "бустерну" дозу вакцини – дивитись відео