У Львові розпочали масову вакцинацію студентів від COVID-19

У Львові 13 серпня почали масову вакцинацію студентів та аспірантів університету імені Івана Франка. Щеплення роблять препаратом Moderna.

На вакцинацію потрібно попередньо зареєструватись. Для цього слід заповнити гугл-форму.

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У Львові масово вакцинують студентів

В університеті імені Івана Франка 13 серпня розпочалась масова вакцинація студентів та аспірантів проти коронавірусу. Щоб записатись на щеплення, потрібно заповнити гугл-форму. Там можна обрати зручний для себе час та день.

В університеті зазначили, що вакцинація – абсолютно добровільна. Нікого не змушуватимуть робити щеплення. Також наразі не вакцинуватимуть неповнолітніх студентів, адже на це потрібна згода батьків. Відсутність вакцинації проти коронавірусу ніяк не впливатиме на заселення в гуртожитки.

Якщо ми не будемо селити невакцинованих студентів у гуртожитки, ми по факту порушуємо їхні права. Станом на сьогодні ми будемо поселяти за звичною процедурою. Та з минулого року практикуємо застосування довідок про стан здоров'я на момент заселення,

– розповів голова профкому студентів ЛНУ Микола Спересенко.

Студентів вакцинуватимуть у приміщенні географічного факультету на вулиці Дорошенка. Там наразі функціонує пункт вакцинації. Його облаштували раніше, адже нещодавно в ньому щеплювали працівників вишу.

"Ми плануємо з 1 вересня пункт вакцинації перенести в головний корпус університету, в окрему аудиторію. І також хочемо відкрити такий пункт у гуртожитках", – зазначив Спересенко.

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Студентів вакцинують препаратом Moderna

Щеплення студентам робитимуть медики мобільної бригади 10-ї поліклініки. Їх імунізуватимуть вакциною Moderna. В університеті у перший день планують щепити близько сотні охочих. Надалі темпи збільшуватимуть.

"Я вважаю, що це потрібно. Оскільки я молода людина, мені не пропонували в чергах вакцинуватися швидше. Тому це перший і найшвидший варіант, який я отримала", – зазначила студентка історичного факультету ЛНУ.

За її словами, вакцинація студентів – це хороший крок. Адже, якщо вони навчатимуться на змішаній формі, ризик захворіти зменшиться, а перебіг хвороби буде легший.

На денній формі в університеті Франка навчаються 16 тисяч студентів та аспірантів. За серпень – вересень тут планують імунізувати хоча б 70%. Щодо викладачів, то наразі щепилися близько 2,5 тисячі працівників.