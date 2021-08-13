На вакцинацию нужно предварительно зарегистрироваться. Для этого следует заполнить гугл-форму.

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Во Львове массово вакцинируют студентов

В университете имени Ивана Франко 13 августа началась массовая вакцинация студентов и аспирантов против коронавируса. Чтобы записаться на прививку, нужно заполнить гугл-форму. Там можно выбрать удобное для себя время и день.

В университете отметили, что вакцинация – абсолютно добровольная. Никого не будут заставлять делать прививки. Также пока не будут вакцинировать несовершеннолетних студентов, ведь на это нужно согласие родителей. Отсутствие вакцинации против коронавируса никак не будет влиять на заселение в общежития.

Если мы не будем селить невакцинированных студентов в общежития, мы по факту нарушаем их права. По состоянию на сегодня мы будем поселять по привычной процедуре. И с прошлого года практикуем применение справок о состоянии здоровья на момент заселения,

– рассказал председатель профкома студентов ЛНУ Николай Спересенко.

Студентов будут вакцинировать в помещении географического факультета на улице Дорошенко. Там сейчас функционирует пункт вакцинации. Его обустроили раньше, ведь недавно в нем прививали работников вуза.

"Мы планируем с 1 сентября пункт вакцинации перенести в главный корпус университета, в отдельную аудиторию. И также хотим открыть такой пункт в общежитиях", – отметил Спересенко.

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Студентов вакцинируют препаратом Moderna

Прививки студентам будут делать медики мобильной бригады 10-й поликлиники. Их будут иммунизировать вакциной Moderna. В университете в первый день планируют прививать около сотни желающих. В дальнейшем темпы будут увеличивать.

"Я считаю, что это нужно. Поскольку я молодая, мне не предлагали в очередях вакцинироваться быстрее. Поэтому это первый и самый быстрый вариант, который я получила", – отметила студентка исторического факультета ЛНУ.

По ее словам, вакцинация студентов – это хороший шаг. Ведь, если они будут учиться на смешанной форме, риск заболеть уменьшится, а течение болезни будет легче.

Обратите внимание! На дневной форме в университете Франко учатся 16 тысяч студентов и аспирантов. За август – сентябрь здесь планируют иммунизировать хотя бы 70%. Что касается преподавателей, то сейчас вакцинировались около 2,5 тысячи работников.