У Львові розробили межі історичного ареалу: останнє слово за депутатами

У Львівській міськраді вже розробили історико-архітектурний опорний план, який визначає точні межі історичного ареалу. Однак цей документ поки не можуть подати на затвердження у Міністерство культури, адже необхідну процедуру зривають депутати.

Депутати не приховують, що не затверджують проєкт через конфлікт інтересів. За їхніми словами, вони підтримують львів'ян, які мають нерухомість в історичному ареалі.

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У Львові опрацювали межі історичного ареалу

Керуюча справами виконкому Львівської міськради Наталя Алєксєєва розповіла, що візування проєкту ухвали про погодження меж історичного ареалу розпочалось з початку роботи нової каденції депутатів управління охорони історичного середовища. Наразі проєкт так і залишився без підтримки профільної депутатської комісії з архітектури, містобудування та розвитку територій.

Депутати не поспішають і не приховують – все через конфлікт інтересів. І запевняють, що не лише самих депутатів, які прямо або опосередковано дотичні до будівельного бізнесу, а й тих мешканців, які мають нерухомість в історичному ареалі,

– додала Алєксєєва.

Депутати наполягають, щоб управління охорони історичного середовища якось врахувало це. До прикладу, розробити кілька історико-архітектурних опорних планів або окремі плани на кожну із близько 2400 пам'яток.



Межі історичного ареалу Львова / Фото Наталії Алєксєєвої

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Проєкт ухвали знову винесуть на розгляд сесії

За словами Алєксєєвої, історико-архітектурний опорний план (ІАОП) – не є забаганкою та вигадкою управління.

"Це вимога закону "Про регулювання містобудівної діяльності". А розробка цього деталізованого опорного плану здійснювалась сертифікованою науковою інституцією, визначеною на прозорій основі публічних закупівель", – додала посадовиця.

Фахівці провели інвентаризацію всього, що стосується спадщини в історичних межах, які визначили ще у 2005 році. Також у Львові встановили зони охоронних пам'яток місцевого та національного значення і режими їхнього використання.

"Наразі Львів перебуває на етапі, коли історико-архітектурний опорний план має погодити Львівська міська рада, в конкретному випадку – депутати, а після цього – затвердити Міністерство культури України. І дуже сподіваюся, що так і буде", – додала Алєксєєва.

Проєкт ухвали погодження меж історичного ареалу 7 жовтня винесуть на розгляд сесії Львівської міськради.

Зазначимо, що історико-архітектурний опорний план (ІАОП) вимагає закон "Про регулювання містобудівної діяльності". Цей документ необхідний для того, щоб вберегти від руйнування і забудови історичні міста.

Мінрегіонбуд зобов'язав міську владу розробити історико-архітектурний опорний план до 2019 року. Однак Львів не вклався у визначені терміни.