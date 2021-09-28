Напрацювання щодо впровадження інституту старостів у Львівській МТГ презентували у мерії 28 вересня. Проєкти ухвал винесуть на розгляд чергового пленарного засідання.

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У Львівські МТГ створять 6 старостинських округів

Робоча група напрацювала положення про старостинські округи, самого старосту, його посадові обов'язки та про громадське обговорення його кандидатури. Директор департаменту міської агломерації Юрій Лукашевський розповів, що до складу Львівської МТГ, окрім Львова, увійшли ще 19 населених пунктів.

Закон передбачає для менших громад, які увійшли до складу більшої, мати інститут старостів, які б могли представляти інтереси меншої громади у Львівській міській раді,

– додав Лукашевський.

Протягом року Верховна Рада опрацьовувала документ і в липні у закон внесли зміни. Зокрема, громади зобов'язали прийняти Положення про старостів та старостинські округи до листопада 2021 року.

Для виконання цього закону міський голова Андрій Садовий видав розпорядження щодо створення робочої групи на чолі з керівницею справами виконкому Наталією Алєксєєвою. До її складу увійшли заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач, директор департаменту міської агломерації Юрій Лукашевський, а також по одному представнику від кожної депутатської фракції. Алєксєєва розповіла, що робоча група працювала понад місяць.

"Ми розробили варіант, за яким пропонуємо у Львівській міській територіальній громаді створити 6 старостинських округів і будемо презентувати на найближчій сесії ухвалу про затвердження цих округів та положення про старосту і про громадське обговорення кандидатури старости", – додала посадовиця.

У Львівській МТГ створять 6 старостинських округів: відео

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Як формуватимуть старостинські округи

Лукашевський зазначив, що 19 населених пунктів, які увійшли до складу Львівської МТГ, раніше об'єднали у 10 місцевих рад. Однак вони відрізнялися за кількістю населення та територією, тобто ці ради не були рівномірними.

"А ми хотіли, щоб функціонал і навантаження на старостів були приблизно однакові. Щоб не було так, що, умовно кажучи, один староста відповідає за 20 тисяч людей, а інший – за 1 тисячу чи за 2 тисячі мешканців. Це очевидна диспропорція, хоча повноваження, зарплата є однаковими", – зауважив посадовець.

Робоча група пропонує створити 6 старостинських округів:

Винниківській з населенням понад 20 тисяч людей.

Лисиничівський, куди увійде ще село Підбірці. Тут живуть понад 5 тисяч жителів.

Дублянський, куди увійдуть села Ситихів, Малі Підліски та Малехів. Тут живуть приблизно 15 тисяч людей.

Північний, куди увійдуть 8 сіл – Великі Грибовичі, Малі Грибовичі, Збиранка, Гряда, Воля-Гомулецька, Зашків, Зарудці та Завадів. Тут живуть 6 тисяч жителів.

Брюховицький з населенням 6,3 тисячі людей.

Рудненський, куди увійдуть ще села Рясне Руське та Підрясне. Тут живуть 10,3 тисячі жителів.

За словами Лукашевського, логіка полягає в тому, щоб староста був достатньо завантажений.

"Він входить в апарат виконавчого комітету, має досить високу заробітну плату, по статусу це є рівень заступника міського голови. Ми очікуємо, що від старости буде достатньо користі для приєднаних громад", – підсумував посадовець.



У Львівській МТГ створять 6 старостинських округів / Фото ЛМР

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Які обов'язки матиме староста

У положенні про старосту мовиться, що він насамперед є проєктним менеджером у своєму населеному пункті. Його відповідальність – розвиток своєї громади. Основні завдання старости:

розв'язання складних проблемних питань громади, ведення складніших проєктів, реалізація яких мала б принести значну користь для громади;

розвиток громади через підвищення інвестиційної привабливості, створення нових робочих місць, залучення інвестицій;

тісний контакт з мешканцями – спілкування, прийом громадян, розв'язання нетипових проблемних питань, пошук нестандартних рішень.

Положення не забороняє старостам бути членами виконкому. Однак Алєксєєва зазначила, що закон не зобов'язує включати старост до його складу.

"Водночас закон наділив їх повноваженнями участі у засіданнях виконкому та сесії міськради з правом дорадчого голосу і з обов'язковим правом на виступ. Тобто, він має представницький статус. Він не є депутатом, але має частину таких повноважень, як і депутат ЛМР", – додала посадовиця.

За словами Алексєєвої, староста матиме зарплату, тож від нього вимагатимуть більшої відповідальності.

"Староста є підзвітним Львівській міськраді. Передбачено і законом, і нашим положенням щорічне звітування старости за результатами своєї роботи в окрузі. Бо є процедура дострокового припинення повноважень старости", – зауважила посадовиця.

Зокрема, припинити повноваження старости можуть рішенням ЛМР за подання міського голови.



Старости відповідатимуть за свою громаду / Фото ЛМР

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Старост висуватиме на посаду міський голова

За словами Лукашевського, закон передбачає, що ініціатива висунення кандидата на посаду старости належить міському голові. Після цього кандидатура повинна пройти громадське обговорення.

Його мають підтримати від 10% до 20% виборців округу, в залежності від кількості населення. Після громадського обговорення, якщо кандидат збере на свою підтримку відповідну кількість голосів, його кандидатура може бути розглянута на сесії міськради,

– додав посадовець.

Якщо сесія не підтримає кандидата, то він більше не матиме права висуватися на посаду старости. Після того, як депутати ЛМР затвердять ці положення, розпочнеться висування кандидатур. Зважаючи на те, що громадське обговорення триватиме щонайменше місяць, перших старост Львівської МТГ можуть затвердити лише наприкінці 2021 року.