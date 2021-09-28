Наработки по внедрению института старост во Львовской ГТО презентовали в мэрии 28 сентября. Проект постановления вынесут на рассмотрение очередного пленарного заседания.

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Во львовские ГТО создадут 6 старостинских округов

Рабочая группа наработала положение о старостинских округах, самом старосте, его должностных обязанностях и об общественном обсуждении его кандидатуры. Директор департамента городской агломерации Юрий Лукашевский рассказал, что в состав Львовской ГТО, кроме Львова, вошли еще 19 населенных пунктов.

Закон предусматривает для меньших общин, которые вошли в состав большей, иметь институт старост, которые могли бы представлять интересы меньшей общины во Львовском городском совете,

– добавил Лукашевский.

В течение года Верховная Рада прорабатывала документ и в июле в закон внесли изменения. В частности, общины обязали принять Положение о старостах и старостинских округах до ноября 2021 года.

Для выполнения этого закона городской глава Андрей Садовый издал распоряжение о создании рабочей группы во главе с руководителем делами исполкома Натальей Алексеевой. В ее состав вошли заместитель городского главы по градостроительству Любомир Зубач, директор департамента городской агломерации Юрий Лукашевский, а также по одному представителю от каждой депутатской фракции. Алексеева рассказала, что рабочая группа работала более месяца.

"Мы разработали вариант, по которому предлагаем во Львовской городской территориальной общине создать 6 старостинских округов и будем презентовать на ближайшей сессии постановление об утверждении этих округов и положение о старосте и об общественном обсуждении кандидатуры старосты", – добавила чиновница.

Во Львовской ГТО создадут 6 старостинских округов: видео

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Как будут формировать старостинские округа

Лукашевский отметил, что 19 населенных пунктов, которые вошли в состав Львовской ОТГ, ранее объединили в 10 местных советов. Однако они отличались по количеству населения и территории, то есть эти советы не были равномерными.

"А мы хотели, чтобы функционал и нагрузка на старост были примерно одинаковые. Чтобы не было так, что, условно говоря, один староста отвечает за 20 тысяч человек, а другой – за 1 тысячу или за 2 тысячи жителей. Это очевидная диспропорция, хотя полномочия, зарплата одинаковы", – отметил чиновник.

Рабочая группа предлагает создать 6 старостинских округов:

Винниковской с населением более 20 тысяч человек.

Лисиничевский, куда войдет еще село Подборцы. Здесь живут более 5 тысяч жителей.

Дублянский, куда войдут села Ситихов, Малые Подлески и Малехов. Здесь живут примерно 15 тысяч человек.

Северный, куда войдут 8 сел – Великие Грибовичи, Малые Грибовичи, Збиранка, Гряда, Воля-Гомулецкая, Зашков, Зарудцы и Завадов. Здесь живут 6 тысяч жителей.

Брюховичский с населением 6,3 тысячи человек.

Рудненский, куда войдут еще села Рясное Русское и Подрясное. Здесь живут 10,3 тысячи жителей.

По словам Лукашевского, логика заключается в том, чтобы староста был достаточно загружен.

"Он входит в аппарат исполнительного комитета, имеет достаточно высокую заработную плату, по статусу это уровень заместителя городского главы. Мы ожидаем, что от старосты будет достаточно пользы для присоединенных общин", – подытожил чиновник.



Во Львовской ГТО создадут 6 старостинских округов / Фото ЛГС

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Какие обязанности будут у старосты

В положении о старосте говорится, что он прежде всего является проектным менеджером в своем населенном пункте. Его ответственность – развитие своей общины. Основные задачи старосты:

решение сложных проблемных вопросов общины, ведение более сложных проектов, реализация которых должна принести значительную пользу для общества;

развитие общества через повышение инвестиционной привлекательности, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций;

тесный контакт с жильцами – общение, прием граждан, решение нетипичных проблемных вопросов, поиск нестандартных решений.

Положение не запрещает старостам быть членами исполкома. Однако Алексеева отметила, что закон не обязывает включать старост в его состав.

"В то же время закон наделил их полномочиями участия в заседаниях исполкома и сессии горсовета с правом совещательного голоса и с обязательным правом на выступление. То есть, он имеет представительский статус. Он не является депутатом, но имеет часть таких полномочий, как и депутат ЛГС", – добавила чиновница.

По словам Алексеевой, староста будет иметь зарплату, поэтому от него будут требовать большей ответственности.

"Староста является подотчетным Львовскому горсовету. Предусмотрено и законом, и нашим положением ежегодная отчетность старосты по результатам своей работы в округе. Потому что есть процедура досрочного прекращения полномочий старосты", – отметила чиновница.

В частности, прекратить полномочия старосты могут решением ЛГС по представлению городского главы.



Старосты будут отвечать за свою общину / Фото ЛГС

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Старост будет выдвигать на должность городской глава

По словам Лукашевского, закон предусматривает, что инициатива выдвижения кандидата на должность старосты принадлежит городскому главе. После этого кандидатура должна пройти общественное обсуждение.

Его должны поддержать от 10% до 20% избирателей округа, в зависимости от количества населения. После общественного обсуждения, если кандидат соберет в свою поддержку необходимое количество голосов, его кандидатура может быть рассмотрена на сессии горсовета,

– добавил чиновник.

Если сессия не поддержит кандидата, то он больше не будет иметь права выдвигаться на должность старосты. После того как депутаты ЛГС утвердят эти положения, начнется выдвижение кандидатур. Несмотря на то, что общественное обсуждение продлится минимум месяц, первых старост Львовской ГТО могут утвердить только в конце 2021 года.