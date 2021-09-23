Новий соціальний проєкт запускає благодійний фонд "Давай допоможемо". Він дасть можливість безбар'єрного доступу до неформальної освіти людям віком понад 60 років.

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У Львові відкриють університет для пенсіонерів

У Львові невдовзі почне працювати університет третього віку "Протон". Його слухачами можуть бути люди похилого віку зі статусом пенсіонера. Навчання в університеті – повністю безоплатне. Воно почнеться вже з 1 жовтня.

Соціальний проєкт запускає благодійний фонд "Давай допоможемо". Як зазначають організатори, його мета – покращити якість і тривалість життя пенсіонерів через впровадження культури навчання впродовж усього життя та розвитку діалогу між поколіннями.

Навчальний рік складається із 2 семестрів:

осінній – з жовтня до грудня;

весняний – з лютого до травня.

Пенсіонерам проводитимуть просвітницькі та навчальні курси, різноманітні культурні заходи тощо. Слухачі можуть обрати 3 предмети із запропонованих у формі лекцій, одне практичне та одне спортивне або творче заняття.

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Як долучитись до навчання

В університеті пенсіонери зможуть отримати нові знання на програмі "Бізнес та підприємництво". Вона призначена для активних людей, які хочуть вести власну справу. Також студенти можуть сформувати для себе індивідуальну навчальну програму з вивченням мов, економіки, комп'ютерної грамотності, основ здорового способу життя, творчих занять тощо.

Щоб зареєструватися на навчання, необхідно заповнити реєстраційну форму. Також охочі навчатись можуть звернутися до регіонального представника у Львові Павла Коваля за номером +38(098) 116 00 90.

Окрім цього, організатори запрошують до співпраці викладачів-волонтерів. Предмет потрібно викладати 1 раз на тиждень упродовж 90 хвилин. Вчителі мають можливість самостійно формувати свій графік. В реєстраційній формі можна ознайомитись із переліком вакантних дисциплін. До співпраці запрошують вчителів, спеціалістів, аспірантів та студентів випускних курсів.