Во Львове разработали границы исторического ареала: последнее слово за депутатами

Во Львовском горсовете уже разработали историко-архитектурный опорный план, который определяет точные границы исторического ареала. Однако этот документ пока не могут подать на утверждение в Министерство культуры, ведь необходимую процедуру срывают депутаты.

Депутаты не скрывают, что не утверждают проект из-за конфликта интересов. По их словам, они поддерживают львовян, у которых есть недвижимость в историческом ареале.

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Во Львове проработали границы исторического ареала

Управляющая делами исполкома Львовского горсовета Наталья Алексеева рассказала, что визирование проекта постановления о согласовании границ исторического ареала началось с начала работы новой каденции депутатов управления охраны исторической среды. Сейчас проект так и остался без поддержки профильной депутатской комиссии по архитектуре, градостроительству и развитию территорий.

Депутаты не спешат и не скрывают – все из-за конфликта интересов. И уверяют, что не только самих депутатов, которые прямо или косвенно касаются строительного бизнеса, но и тех жителей, у которых есть недвижимость в историческом ареале,

– добавила Алексеева.

Депутаты настаивают, чтобы управление охраны исторической среды как-то учло это. К примеру, разработать несколько историко-архитектурных опорных планов или отдельные планы на каждую из около 2400 памятников.



Границы исторического ареала Львова / Фото Натальи Алексеевой

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Проект постановления снова вынесут на рассмотрение сессии

По словам Алексеевой, историко-архитектурный опорный план (ИАОП) – не является прихотью и выдумкой управления.

"Это требование закона "О регулировании градостроительной деятельности". А разработка этого детализированного опорного плана осуществлялась сертифицированной научной институцией, определенной на прозрачной основе публичных закупок", – добавила чиновник.

Специалисты провели инвентаризацию всего, что касается наследия в исторических границах, которые определили еще в 2005 году. Также во Львове установили зоны охранных памятников местного и национального значения и режимы их использования.

"Сейчас Львов находится на этапе, когда историко-архитектурный опорный план должен согласовать Львовский городской совет, в конкретном случае – депутаты, а после этого – утвердить Министерство культуры Украины. И очень надеюсь, что так и будет", – добавила Алексеева.

Проект постановления согласования границ исторического ареала 7 октября вынесут на рассмотрение сессии Львовского горсовета.

Отметим, что историко-архитектурный опорный план (ИАОП) требует закон "О регулировании градостроительной деятельности". Этот документ необходим для того, чтобы уберечь от разрушения и застройки исторические города.

Минрегионстрой обязал городские власти разработать историко-архитектурный опорный план до 2019 года. Однако Львов не уложился в определенные сроки.