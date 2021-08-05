У Львові ще одна довгожителька відсвяткувала 101 день народження

У Львові є традиція вітати довгожителів, які відсвяткували 100 та більше років. Так, міська влада 3 серпня привітала Аю Іоліну зі 101 днем народження.

Довгожительці виплатили 5 тисяч гривень. До привітань також долучився міський голова Львова Андрій Садовий.

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Ще одна львів'янка відсвяткувала 101 день народження

Львів'янці Аї Іоліній 3 серпня виповнився 101 рік. З цієї нагоди представники управління соцзахисту привітали жінку зі святом та вручили їй подарунки. Зокрема, вона отримала 5 тисяч гривень матеріальної допомоги, вітальний лист та чарівний букет квітів.

Представники влади щороку вітають усіх львівських довгожителів. Традиційно тим, хто відзначає 100 років, на день народження з бюджету міста виплачують 5 тисяч гривень. Також їм дарують пам'ятну монету та вітальний лист від міського голови.

Своєю чергою, усі, хто святкує 101 та більше років знову отримують 5 тисяч гривень. Загалом у 2021 році на виплати одноразової допомоги для львів'ян-довгожителів у бюджеті передбачили 250 тисяч гривень.



Львів'янку-довгожительку привітали зі 101 днем народження / Фото ЛМР

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