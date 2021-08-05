Довгожительці виплатили 5 тисяч гривень. До привітань також долучився міський голова Львова Андрій Садовий.
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Ще одна львів'янка відсвяткувала 101 день народження
Львів'янці Аї Іоліній 3 серпня виповнився 101 рік. З цієї нагоди представники управління соцзахисту привітали жінку зі святом та вручили їй подарунки. Зокрема, вона отримала 5 тисяч гривень матеріальної допомоги, вітальний лист та чарівний букет квітів.
Представники влади щороку вітають усіх львівських довгожителів. Традиційно тим, хто відзначає 100 років, на день народження з бюджету міста виплачують 5 тисяч гривень. Також їм дарують пам'ятну монету та вітальний лист від міського голови.
Своєю чергою, усі, хто святкує 101 та більше років знову отримують 5 тисяч гривень. Загалом у 2021 році на виплати одноразової допомоги для львів'ян-довгожителів у бюджеті передбачили 250 тисяч гривень.
Львів'янку-довгожительку привітали зі 101 днем народження / Фото ЛМР
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У Львові живе чимало довгожителів
- За інформацією "Львівського порталу", у Львові живуть 9 чоловіків та 41 жінка, яким у 2021 році виповниться 100 та більше років.
- Зокрема, 27 львів'ян відзначатимуть свій 100-літній ювілей, а 23 людям виповниться 101 та більше років.
- Найстарша жителька Львова цьогоріч відсвяткує 104 день народження.
- Найбільше довгожителів живе у Франківському районі міста – 15 людей.
- У Залізничному районі є 12 довгожителів, у Личаківському – 8, у Галицькому – 7, а в Шевченківському та Сихівському – по 3.
- Окрім цього, у Дублянах та Зашкові живуть ще 2 ювіляри.