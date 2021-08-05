Долгожительнице выплатили 5 тысяч гривен. К поздравлениям также присоединился мэр Львова Андрей Садовый.
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Еще одна львовянка отпраздновала 101 день рождения
Львовянке Аи Иолиной 3 августа исполнился 101 год. По этому случаю представители управления соцзащиты поздравили женщину с праздником и вручили ей подарки. В частности, она получила 5 тысяч гривен материальной помощи, поздравительное письмо и волшебный букет цветов.
Представители власти ежегодно поздравляют всех львовских долгожителей. Традиционно тем, кто отмечает 100 лет, на день рождения из бюджета города выплачивают 5 тысяч гривен. Также им дарят памятную монету и приветственное письмо от городского главы.
В свою очередь, все, кто празднует 101 и больше лет снова получают 5 тысяч гривен. Всего в 2021 году на выплаты единовременного пособия для львовян-долгожителей в бюджете предусмотрели 250 тысяч гривен.
Львовянку-долгожительницу поздравили со 101 днем рождения / Фото ЛГС
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Во Львове живет много долгожителей
- По информации "Львовского портала", во Львове живут 9 мужчин и 41 женщина, которым в 2021 году исполнится 100 и больше лет.
- В частности, 27 львовян будут отмечать свой 100-летний юбилей, а 23 людям исполнится 101 и больше лет.
- Старейшая жительница Львова в этом году отпразднует 104 день рождения.
- Больше всего долгожителей живет во Франковском районе города – 15 человек.
- В Железнодорожном районе есть 12 долгожителей, в Лычаковском – 8, в Галицком – 7, а в Шевченковском и Сиховском – по 3.
- Кроме этого, в Дублянах и Зашкове живут еще 2 юбиляра.