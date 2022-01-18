У Львові спалахнув переповнений пасажирами трамвай: моторошне відео

Через різке погіршення погоди 17 січня спалахнув трамвай №8. У цей момент в салоні перебували пасажири.

Водійки трамваїв самотужки загасили полум'я. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

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У Львові спалахнув трамвай

Приблизно о 18:30 на проспекті Червоної Калини під час руху спалахнув трамвай №8, який курсує від вулиці Вернадського до площі Соборної. Інцидент трапився біля торговельного комплексу "Верхній Шувар".

Займання у трамвайному вагоні №1165 виникло через потрапляння вологи в елементи високовольтного містка. У той момент в салоні перебували пасажири.

Дивіться відео, як у Львові спалахнув трамвай:

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Полум'я швидко загасили

У Львівелектротрансі розповіли, що пожежу загасили 2 водійки. Завдяки їхнім фаховим діям ніхто з пасажирів не постраждав.

Водійка вжила усіх необхідних заходів: від'єднала трамвайний вагон від мережі, висадила пасажирів. У той час її колега, яка їхала назустріч, зупинила свій вагон і вогнегасником загасила полум'я,

– додали у Львівелектротрансі.

У ДСНС Львівщини розповіли, що до ліквідації пожежі рятувальників не залучали.

Трамвай №1165 наразі перебуває у депо на неплановому ремонті. Майстри запевняють, що вже 19 січня він зможе виїхати на маршрут.