Водійки трамваїв самотужки загасили полум'я. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
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У Львові спалахнув трамвай
Приблизно о 18:30 на проспекті Червоної Калини під час руху спалахнув трамвай №8, який курсує від вулиці Вернадського до площі Соборної. Інцидент трапився біля торговельного комплексу "Верхній Шувар".
Займання у трамвайному вагоні №1165 виникло через потрапляння вологи в елементи високовольтного містка. У той момент в салоні перебували пасажири.
Дивіться відео, як у Львові спалахнув трамвай:
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Полум'я швидко загасили
У Львівелектротрансі розповіли, що пожежу загасили 2 водійки. Завдяки їхнім фаховим діям ніхто з пасажирів не постраждав.
Водійка вжила усіх необхідних заходів: від'єднала трамвайний вагон від мережі, висадила пасажирів. У той час її колега, яка їхала назустріч, зупинила свій вагон і вогнегасником загасила полум'я,
– додали у Львівелектротрансі.
У ДСНС Львівщини розповіли, що до ліквідації пожежі рятувальників не залучали.