Водительницы трамваев самостоятельно потушили пламя. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
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Во Львове загорелся трамвай
Примерно в 18:30 на проспекте Красной Калины во время движения загорелся трамвай №8, который курсирует от улицы Вернадского до площади Соборной. Инцидент произошел возле торгового комплекса "Верхний Шувар".
Возгорание в трамвайном вагоне №1165 возникло из-за попадания влаги в элементы высоковольтного мостика. В тот момент в салоне находились пассажиры.
Смотрите видео, как во Львове вспыхнул трамвай:
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Пламя быстро потушили
Во Львовэлектротрансе рассказали, что пожар потушили 2 водительницы. Благодаря их профессиональным действиям никто из пассажиров не пострадал.
Водитель приняла все необходимые меры: отсоединила трамвайный вагон от сети, высадила пассажиров. В то время ее коллега, ехавшая навстречу, остановила свой вагон и огнетушителем потушила пламя,
– добавили во Львовэлектротрансе.
В ГСЧС Львовщины рассказали, что к ликвидации пожара спасателей не привлекали.