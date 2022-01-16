Инцидент произошел ориентировочно в 22:10 16 января. Об этом сообщили спасатели.

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В Кременчуге микроавтобус врезался в газовую емкость

В результате аварии микроавтобус совершил столкновение с газовой емкостью, которая имеет ориентировочно 5 метров кубических на территории АЗС "Мотто",

– говорится в сообщении.

После этого вспыхнули как автомобиль, так и емкость. Спасатели привлекли к тушению 20 человек и 5 единиц техники ГСЧС. Однако сообщили:

по состоянию на 22:45 было открыто горение газового модуля и микроавтобуса. К счастью, угрозы распространения пожара на емкости с горючим автозаправки нет;

на месте работают водяные стволы на тушение и защиту. Технику разместили в 350 метрах от места пожара.

По состоянию на 23 часа пожар не удалось потушить. К ликвидации привлекли 28 человек и 8 единиц техники ГСЧС.

Спасатели пытаются потушить пожар на заправке: смотрите видео