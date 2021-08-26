У Львові стартує Lviv Media Forum: перший день транслюватимуть онлайн

У Львові 26 серпня розпочнеться триденний VIII Lviv Media Forum 2021. На головній медійній події Центрально-Східної Європи цьогоріч зберуться близько 1000 журналістів, медіаекспертів та діджитал-фахівців з усього світу.

Цьогоріч перший день Lviv Media Forum транслюватимуть онлайн. На глядачів чекають виступи відразу кількох топспікерів.

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У Львові розпочинається Media Forum

Триденний VIII Lviv Media Forum 2021 розпочнеться 26 серпня. Подію відвідають близько 1000 журналістів, медіаекспертів та діджитал-фахівців з усього світу.

Програма першого дня Lviv Media Forum:

О 15:40 журналістка, телеведуча та лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе 2021 Мирослава Барчук розповість про поразки та перемоги українських медіа.

О 16:10 письменник та колишній політв'язень Станіслав Асєєв спробує осмислити, якою є ціна правди з точки зору власного досвіду у полоні.

О 16:40 медійник, радник білоруської опозиціонерки Світлани Тіхановської Франак Вячорка розкаже, як працюють білоруські медіа в умовах протестів і репресій.

О 17:10 італійська журналістка та письменниця Франческа Боррі завершить перший день Lviv Media Forum. Вона поділиться своїм репортерським досвідом роботи в епіцентрі пандемії в Італії – для неї це було "гірше, ніж війна".

На відвідувачів форуму чекають безліч цікавих виступів

Цьогоріч за підтримки Українського культурного фонду перший день можна буде переглянути онлайн. Його транслюватимуть наживо на ютюб-каналі та фейсбук-сторінці LMF.

У наступні дні на Lviv Media Forum також виступатимуть низка експертів:

репортерка, головна редакторка онлайн-журналу Reporters, співзасновниця The Ukrainians Марічка Паплаускайте;

один із найвпливовіших блогерів Польщі, засновник Outriders Якуб Гурніцькі;

журналіст, правозахисник, заступник генерального директора Українського інституту та співзасновник ініціативи "Крим SOS" Алім Алієв;

Корін Оснос з New York Magazine;

Вільям Девіс з New York Times;

режисерка, незалежна журналістка та номінантка на "Еммі" Дженіфер Крендалл.

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Повну програму цьогорічного форуму можна переглянути за посиланням. Фокусна тема LMF 2021 – Real journalism matters [stiil] – справжня журналістика має значення [досі].

Якісні медіа — це середовища, в яких діє демократія і свобода і які водночас її захищають і відтворюють. Вони гуртують агентів конструктивних змін, підсилюють їхній голос, кристалізують позиції,

– розповіли організатори.

Львівський медіафорум – це екосистема людей, організацій та проєктів, яка розробляє комплексні рішення для медіа та популяризує найкращі світові медіапрактики в Україні. Форум працює над тим, щоб українські ЗМІ стали "здоровими" – глобальними, професійними, етичними та спроможними.