У Львові таємничо зникла 35-річна заробітчанка
13 грудня 2021 , 14:53Читать новость на русском
У Львові зникла 35-річна Ірина Цейко. Жінка у листопаді повернулася з Польщі в Україну і з того часу не виходить на зв'язок.
До пошуків зниклої долучились волонтери та поліція. Наразі місце перебування зниклої – невідоме.
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У Львові таємничо зникла 35-річна заробітчанка
Ірина Цейко 22 листопада повернулась в Україну з Польщі. Там вона була на заробітках. 35-річна жінка приїхала у Львів і таємничо зникла.
Вона проживає у селі Бузаки Камінь-Каширського району Волинської області. Наразі рідні зниклої не знають, де вона може перебувати. Жінка потребує медичної допомоги.
Прикмети зниклої:
- темне фарбоване волосся;
- зелені очі;
- худорлява тілобудова;
- була одягнена у двосторонню куртку (одна сторона рожева з синіми квітами).
Усіх, хто має якусь інформацію про місце перебування Ірини Цейко, просять зателефонувати за номером 102 або 0800 310 911.