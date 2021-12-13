До пошуків зниклої долучились волонтери та поліція. Наразі місце перебування зниклої – невідоме.

До теми Шукали усім Львовом: зниклу під час прогулянки із собакою жінку знайшли в Стрию

У Львові таємничо зникла 35-річна заробітчанка

Ірина Цейко 22 листопада повернулась в Україну з Польщі. Там вона була на заробітках. 35-річна жінка приїхала у Львів і таємничо зникла.

Вона проживає у селі Бузаки Камінь-Каширського району Волинської області. Наразі рідні зниклої не знають, де вона може перебувати. Жінка потребує медичної допомоги.

Прикмети зниклої:

темне фарбоване волосся;

зелені очі;

худорлява тілобудова;

була одягнена у двосторонню куртку (одна сторона рожева з синіми квітами).

Усіх, хто має якусь інформацію про місце перебування Ірини Цейко, просять зателефонувати за номером 102 або 0800 310 911.



У Львові зникла 35-річна заробітчанка / Фото SARVA