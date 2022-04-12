У Львові теж змінили час комендантської години: як курсуватиме громадський транспорт

У Львові 12 квітня змінили час комендантської години. Андрій Садовий розповів, що тепер перебувати на вулиці без дозволу можна з 06:00 до 23:00.

Мер Львова повідомив, що громадський транспорт у місті тепер курсуватиме до 22:00. На території області комендантська година також триватиме з 23:00 до 06:00.

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У Львові змінено час комендантської години. Тепер виходити з дому і перебувати на вулиці без дозволу можна з 06:00 до 23:00. Громадський транспорт курсуватиме до 22:00,

– наголосив Садовий.

Максим Козицький – начальник Львівської ОВА – закликав людей з відповідальністю поставитися до мір, запроваджених на період дії воєнного стану.