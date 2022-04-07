Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий в ефірі 24 каналу.

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"Ми вже починаємо будувати двоповерхові дерев'яні будиночки, де першочергово проживатимуть жінки, які очікують народження дітей", – розповів мер міста.

За словами Садового, також місцева влада вже веде дискусію з представниками будівельної галузі щодо її відновлення.

Ми очікуємо, що з тих 200 тисяч українців (переселенців – 24 канал), які є у Львові, приблизно 50 тисяч залишаться. Треба думати про житло для них,

– додав міський голова.

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