У Львові трапилась аварія на тепломережі: низка будинків залишилась без гарячої води

На вулиці Науковій у Львові 4 жовтня стався порив на магістральній тепловій мережі. На час ремонтних робіт низка будинків залишилась без гарячого водопостачання.

Ремонтні бригади Львівтеплоенерго вже приступили до ліквідації пориву. Без гарячої води залишилися будинки на Науковій і прилеглих вулицях.

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Низка будинків лишилася без гарячого водопостачання

На вулиці Науковій у Львові трапився порив на магістральній тепловій мережі. На місце події скерували ремонтні бригади.

Зараз призупинено подачу гарячої води до всіх будинків на вулиці Науковій та будинків на прилеглих вулицях – Симоненка, Пулюя, Кульпарківській, початку Стрийської та інших,

– повідомили у Львівтеплоенерго.

Завершити роботи й відновити подачу гарячої води планують до 20:00. Адміністрація підприємства просить вибачення за тимчасові незручності.

На яких вулицях вимкнули гарячу воду

У Львівтеплоенерго розповіли, що роботи на напрямку ТМ-600 "Наукова" проводять з 9:45. Без гарячого водопостачання залишилися такі вулиці: