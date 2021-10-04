Ремонтні бригади Львівтеплоенерго вже приступили до ліквідації пориву. Без гарячої води залишилися будинки на Науковій і прилеглих вулицях.

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Низка будинків лишилася без гарячого водопостачання

На вулиці Науковій у Львові трапився порив на магістральній тепловій мережі. На місце події скерували ремонтні бригади.

Зараз призупинено подачу гарячої води до всіх будинків на вулиці Науковій та будинків на прилеглих вулицях – Симоненка, Пулюя, Кульпарківській, початку Стрийської та інших,

– повідомили у Львівтеплоенерго.

Завершити роботи й відновити подачу гарячої води планують до 20:00. Адміністрація підприємства просить вибачення за тимчасові незручності.

На яких вулицях вимкнули гарячу воду

У Львівтеплоенерго розповіли, що роботи на напрямку ТМ-600 "Наукова" проводять з 9:45. Без гарячого водопостачання залишилися такі вулиці: