Ремонтні бригади Львівтеплоенерго вже приступили до ліквідації пориву. Без гарячої води залишилися будинки на Науковій і прилеглих вулицях.
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Низка будинків лишилася без гарячого водопостачання
На вулиці Науковій у Львові трапився порив на магістральній тепловій мережі. На місце події скерували ремонтні бригади.
Зараз призупинено подачу гарячої води до всіх будинків на вулиці Науковій та будинків на прилеглих вулицях – Симоненка, Пулюя, Кульпарківській, початку Стрийської та інших,
– повідомили у Львівтеплоенерго.
Завершити роботи й відновити подачу гарячої води планують до 20:00. Адміністрація підприємства просить вибачення за тимчасові незручності.
На яких вулицях вимкнули гарячу воду
У Львівтеплоенерго розповіли, що роботи на напрямку ТМ-600 "Наукова" проводять з 9:45. Без гарячого водопостачання залишилися такі вулиці:
- вулиця Княгині Ольги – будинки № 69, 71, 73, 75, 77;
- вулиця Кульпарківська – будинки № 133, 135, 139, 141, 143, 145, 147;
- вулиця Наукова – будинки № 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а (дитсадок №69, ), 9, 10а, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а (школа №2), 25 (школа №45), 26, 28, 29, 30, 31, 32а (дитсадок №155), 33, 34, 37, 39, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 (школа "Надія"), 61, 62, 64, 66, 68, 74, 76, 82, 86, 90 (школа №46), 92 (школа №66), 94, 96, 100, 102, 104, 106, 108 (дитсадок №153), 110, 112, 114, 116;
- вулиця Пулюя – будинки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (дитсадок № 159), 8, 9, 10(школа), 11, 12, 13, 15, 16 (школа №83), 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27 (дитсадок №165), 29, 32, 34а, 36, 38;
- вулиця Симоненка – будинки № 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16 (дитсадок №136), 18, 20, 22;
- вулиця Стрийська – будинки № 148, 148а;
- вулиця Тролейбусна – будинки № 7, 10, 12, 14.