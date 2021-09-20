У Львові трапилась пожежа в поліклініці: людей евакуювали

У поліклінічному відділенні №2 20 вересня трапилась пожежа. Рятувальники евакуювали з приміщення медзакладу людей і успішно загасили полум'я.

У поліклініці трапилось замикання в електрощитовій. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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У львівській поліклініці трапилась пожежа

О 11:53 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в цокольному приміщенні поліклініки №2, на вулиці Генерала Чупринки, 61. До місця виклику негайно виїхали вогнеборці.

На момент прибуття рятувальників вогонь охопив електричний розподільний щиток. Співробітники ДСНС одягли спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і почали гасити полум'я.

О 12:20 пожежу повністю ліквідували. Вогонь знищив електричний розподільний щиток. Однак внаслідок займання ніхто не постраждав.

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В електрощитовій трапилось замикання

За інформацією Львівської міськради, у 5 міській клінічній лікарні розповіли, що в поліклініці сталося замикання в електрощитовій. Воно й стало причиною задимлення.

Було проведено тимчасову евакуацію людей з приміщення. Станом на 12:30 все локалізували,

– мовиться у повідомленні.

За словами керівника медичного закладу Андрія Миськіва, внаслідок пожежі у приміщенні виникли лише незначні пошкодження.

У поліклініці №2 трапилась пожежа: відео