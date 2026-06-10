У Львові в центрі міста спалахнула пожежа: що кажуть у ДСНС

Зранку в середу, 10 червня, в центрі Львова на вулиці Валовій спалахнула пожежа. Зараз на місці вже працюють підрозділи ДСНС та відповідні служби.

Про це повідомив речник ДСНС Львівської області Ігор Курус у коментарі 24 Каналу.

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Що про пожежу кажуть у ДСНС?

У ДСНС зазначили, що рятувальники отримали інформацію про пожежу в житловому будинку – відповідні підрозділи вже ліквідовують займання.

Більше інформації у пресслужбі обіцяють повідомити згодом.

Львівські ЗМІ та телеграм-канали також публікують численні фото та відео пожежі. На кадрах можна побачити, що вогонь спалахнув в квартирі на останньому, третьому поверсі кам'яниці на вулиці Валовій, 4.

Відомо також, що на першому поверсі цього будинку розташований магазин Roshen.

Пожежа в історичному центрі Львова: дивіться відео

Згодом пожежу також прокоментували у Львівській міській раді. За попередньою інформацією Галицької адміністрації, займання сталося в хостелі у центрі Львова – там загорілися речі домашнього вжитку.

Рятувальники вже ліквідували пожежу. На щастя, минулося без постраждалих та загиблих.

До слова, в понеділок, 8 червня, в центрі Львова також спалахнула пожежа. Місцеві ЗМІ писали, що займання виникло позаду готелю "Галіція" поблизу Площі Ринок. За словами ДСНС, тоді рятувальники виявили займання димаря на площі близько 15 квадратних метрів.